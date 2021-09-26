Загроза повномасштабної агресії з боку Росії зберігається – ЗСУ готуються

Валерій Залужний заявив, що загроза повномастабної агресії з боку Росії є та зберігатиметься надалі. За його словами, ЗСУ роблять все можливе, щоб у ворога "було менше бажань реалізовувати такий сценарій".

Головнокомандувач Збройних сил України зазначив, що з нині проводяться комплекси навчань, зокрема і зі залученням західних партнерів, членів НАТО.

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Я завжди про це кажу з моменту мого вступу на цю посаду. Тому що ця загроза повномасштабної агресії – вона є, вона була. І, на жаль, мушу це зауважити, що, мабуть, вона й буде далі,

– сказав генерал-лейтенант.

"Відповідно наше завдання як ЗСУ – не чекати "манни небесної", ми маємо до цього готуватися. Робимо все можливе для того, щоб у противника було менше бажань такий сценарій реалізовувати", – наголосив Валерій Залужний.

Варіант повернення окупованих територій

Водночас військовий додав, що наразі розглядається тільки один варіант повернення окупованих територій Донеччини та Луганщини – дипломатичний.

Але ми маємо розвиватися, тренуватися і готуватися, зокрема до наступальних дій, щоб бути готовими для того, щоб силовим шляхом звільнити нашу окуповану територію,

– підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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