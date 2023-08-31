Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі: який можливий залп

Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Окупанти додали ще один корабель, який може нести "Калібри".

Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти додатково вивели на бойове чергування у Чорне море фрегат та ще один малий ракетний корабель.

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Рівень ракетної загрози зріс

Захисники повідомили, що у Чорному морі перебувають ракетоносії, які можуть нести до 24 "Калібрів".

Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Реагуйте оперативно,

– повідомили в Силах оборони.

Зазначимо, що остання атака ракетами "Калібр" по Україні відбулась у ніч проти 28 серпня.

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