Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі: який можливий залп
31 серпня 2023, 11:32Читать новость на русском
Джерело:Сили оборони півдня України
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Окупанти додали ще один корабель, який може нести "Калібри".
Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти додатково вивели на бойове чергування у Чорне море фрегат та ще один малий ракетний корабель.
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Рівень ракетної загрози зріс
Захисники повідомили, що у Чорному морі перебувають ракетоносії, які можуть нести до 24 "Калібрів".
Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Реагуйте оперативно,
– повідомили в Силах оборони.
Зазначимо, що остання атака ракетами "Калібр" по Україні відбулась у ніч проти 28 серпня.
Головне про обстріл України 28 серпня
- Під ранок 28 серпня росіяни випустили з Чорного моря 4 крилаті ракети "Калібр" і 2 ракети Х-59 з Су-34 з повітряного простору окупованої частини Херсонщини.
- Силам ППО вдалося знищити 4 повітряні цілі. Мовиться про дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
- Під час атаки окупанти влучили у промисловий об'єкт у Полтавській області, а саме в олійний цех. На жаль, є загиблі.
- Керовані авіаційні ракети ворог випустив по Кривому Рогу. Внаслідок цього руйнувань зазнали 2 дачні будинки, а ще 5 – понищені. Також спалахнула господарська будівля. Минулося без постраждалих.