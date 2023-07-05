Напруга не зменшується, – політолог припустив, якою може бути провокація росіян на ЗАЕС

Окупанти використовують загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції, щоб посилити тиск на Україну та змусити її до перемовин. Західні партнери намагаються проводити консультації із ворогом, але не варто недооцінювати ірраціоналізм росіян.

Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Російські загарбники дуже довго готували провокацію на ЗАЕС і навряд чи відмовилися від своїх планів.

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"Тут можуть бути два варіанти: або ворог спробує у всьому звинуватити Україну, або, прикриваючись провокацією, здійснить так званий "жест доброї волі" і виставити себе ледь не героєм перед власним населенням. Мовляв, ми врятували своїх військових, а українці готові навіть підривати станції, щоб продовжувати цю боротьбу", – вважає політичний експерт.

Консультації із партнерами

Відсутність публічних заяв з боку світових лідерів не означає відсутність уваги до ризиків, пов’язаних із діями росіян на електростанції. По-перше, ключові супутники зосереджені над ЗАЕС і дуже уважно слідкують за подіями, по-друге, наші партнери, використовуючи закриті канали, здійснюють постійний тиск на російський режим з метою атомного стримування.

"Однак консультації, перемовини та непублічний тиск на ворога не варто переоцінювати. Відповідні рішення у Росії приймаються не раціонально, а ірраціонально. У будь-який момент така команда може бути віддана", – застеріг Рейтерович.

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Додатковий тиск на Україну

Ворожі сили сподівалися використати атомну загрозу як важіль впливу на Україну. Очікувалося, що, з огляду на потенційну небезпеку, світ знову вимагатиме від нас сісти за стіл переговорів із путінським режимом.

Я не виключаю, що вони спеціально демонстративно зливали певну інформацію, тому що хотіли цю тему вивести у топову. Тобто політика Росії – використовувати болючі точки, щоб змусити нас до перемовин і заморозити цю війну,

– пояснив політичний експерт.