Загроза вторгнення Росії є постійно, але ситуацію контролюють, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що загроза нападу Росії присутня постійно. Однак ситуація залишається під контролем. Скупчення російських військових біля кордонів поки що не становлять загрози.

Данілов нагадав, що з 2014 року ми перебуваємо в активній фазі з'ясування стосунків з Росією, яка на нас напала. Тому загроза є весь цей час.

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Чи є сьогодні загроза нашій країні? Звичайно, є, вона постійна…Ситуація перебуває під контролем, навчання вони проводять постійно,

– сказав секретар РНБО.

Він додав, що раніше на це не так звертали увагу.

Чи несуть загрозу російські війська на кордоні

Данілов вважає, що скупчення російських військових на кордоні не є загрозливим для України. За його словами, окупанти постійно ставлять табори, але в них немає наразі такої кількості людей, яка могла б становити загрозу.

"Але це не означає, що це не буде відбуватися завтра", – підсумував політик.

Війська біля кордонів та загроза нападу: головне

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни-члени ЄС єдині у питанні підтримки України. У випадку посилення російської агресії, проти Кремля застосують серйозні економічні кроки. Про сильні антиросійські санкції попередили і США.

На тлі цих загроз президент США Джо Байден подзвонив кремлівському лідеру Володимиру Путіну.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону України навіть після розмови Путіна та Байдена. Наразі там перебувають понад 100 тисяч військових.

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