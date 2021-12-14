Загроза вторгнення Росії є постійно, але ситуацію контролюють, – Данілов

14 грудня 2021 , 17:24
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Джерело:

"РБК-Україна"

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що загроза нападу Росії присутня постійно. Однак ситуація залишається під контролем. Скупчення російських військових біля кордонів поки що не становлять загрози.

Данілов нагадав, що з 2014 року ми перебуваємо в активній фазі з'ясування стосунків з Росією, яка на нас напала. Тому загроза є весь цей час.

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Чи є сьогодні загроза нашій країні? Звичайно, є, вона постійна…Ситуація перебуває під контролем, навчання вони проводять постійно,
– сказав секретар РНБО.

Він додав, що раніше на це не так звертали увагу.

Чи несуть загрозу російські війська на кордоні

Данілов вважає, що скупчення російських військових на кордоні не є загрозливим для України. За його словами, окупанти постійно ставлять табори, але в них немає наразі такої кількості людей, яка могла б становити загрозу. 

"Але це не означає, що це не буде відбуватися завтра", – підсумував політик.

Війська біля кордонів та загроза нападу: головне

  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року.
  • Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни-члени ЄС єдині у питанні підтримки України. У випадку посилення російської агресії, проти Кремля застосують серйозні економічні кроки. Про сильні антиросійські санкції попередили і США.
  • На тлі цих загроз президент США Джо Байден подзвонив кремлівському лідеру Володимиру Путіну.
  • Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону України навіть після розмови Путіна та Байдена. Наразі там перебувають понад 100 тисяч військових.

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Автор: Ольга Музика