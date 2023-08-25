Загроза застосування "Кинджалів": вп'яте за день оголосили всеукраїнську повітряну тривогу

В Україні ввечері 25 серпня п'ять разів оголошували повітряну тривогу в усіх областях. Причиною стала загроза застосування "Кинджалів".

Не ігноруйте сирени, адже часто росіяни атакують саме житлові райони. Ворог це робить задля терору мирних жителів, повідомляє 24 Канал.

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В Україні оголосили повітряну тривогу

Через чергову загрозу ворожого обстрілу близько 22:25 повітряну тривогу оголосили у:

Волинській області;

Львівській області;

Івано-Франківській області;

Чернівецькій області;

Закарпатській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Херсонській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області.

Також повітряна тривога триває у

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 508 днів;

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 257 днів.

Причиною став зліт російських МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Увага! Черговий зліт МиГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України.

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

МіГ-31К – носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Його зліт можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, що близько 17:05 в Україні також оголошували повітряну тривогу. Через пів години її скасували скрізь, крім Луганщини та Криму.

Вже о 18:00 сирени залунали знову. Через 45 хвилин повітряну тривогу скасували. Пусків ракет не було.

Ще одна повітряна тривога була о 20:20. Її скасували о 20:35, коли загроза ракетного обстрілу зникла.

Четверта повітряна тривога була о 21:40. Через 15 хвилин її скасували скрізь, окрім Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Полтавської областей, а також Криму й Олександрійського району Кіровоградської області. На Полтавщині та Дніпропетровщині – загроза "Шахедів".

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