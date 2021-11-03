Загрожують нацбезпеці: Мінкульт вніс у "чорний список" понад 30 російських артистів

3 листопада 2021 , 17:03
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Джерело:

Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики внесло у "чорний список" одразу 32 російських акторів. Вони становлять загрозу національній безпеці.

У Міністерстві культури знову оновили список російських артистів, які створюють загрози для національної безпеки України.

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Нові учасники "чорного списку" Мінкульту 

  • Павло Богомолов;
  • Ілля Власов;
  • Михайло Разінкін;
  • Анастасія Бакланова;
  • Роман Гусєв;
  • Костянтин Гапонов;
  • В'ячеслав Земляний;
  • Максим Шпаковський;
  • Андрій Фомін;
  • Ілля Домбровський;
  • Юрій Котов;
  • Людмила Яковлєва;
  • Ігор Лучихін;
  • Тетяна Бурнакіна;
  • Катерина Федченко;
  • Катерина Насонова;
  • Андрій Пензін;
  • Володимир Міллер,
  • Олександр Романов;
  • Усейн Дегерменджі;
  • Олександр Классен;
  • Андрій Скабар;
  • Сергій Воробйов;
  • Валентин Томусяк;
  • Олександр Загляєв;
  • Роман Никифоров;
  • Дмитро Чудін;
  • Олександр Лапшов;
  • Олександр Марушев;
  • Єгор Попов;
  • Євген Кузьмін;
  • Михайло Грищенко.

Усі ці 32 російські актори потрапили до "чорного списку" на підставі звернень Служби безпеки України. Причина – вони знялися у пропагандистському фільмі "Солнцепёк".

До слова, тепер у переліку заборонених в Україні перебувають 258 артистів з Росії.

"Чорний список" Мінкульту: що відомо

  • Міністерство культури створило "чорний список" артистів у 2015 році. Туди потрапляють ті російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували російську агресію.
  • До переліку нещодавно потрапив російський коментатор Дмитро Губернієв, а репера Моргенштерна додавали у список аж двічі, під різними прізвищами. У червні перелік розширили співаком Філіпом Кіркоровим.
  • А 21 жовтня небажаним в Україні стали ще 14 акторів.
Автор: Наталія Пристанська