Загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються, – Наєв
Джерело:"РБК-Україна"
Сергій Наєв розповів, що загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються. Запевнив, що це відбувається з огляду на дії Росії.
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ запевнив, що є чинники, які знижують ймовірну реалізацію агресії. Про це Наєв розповів у інтерв'ю.
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Наєв розповів про ризики повномасштабного вторгнення Росії
З огляду на нарощування Росією воєнного потенціалу навколо України та проведення масштабних навчань, у тому числі за наступальною тематикою, загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються,
– запевнив Наєв.
Генерал-лейтенант також додав, що суттєво знижують реалізацію розширення агресії з боку Росії:
- дія міжнародних санкцій;
- підтримка України міжнародними партнерами з питань суверенітету та територіальної цілісності.
На думку командувача Об'єднаних сил ЗСУ, у найближчій перспективі Росія ймовірно продовжить вживати гібридні заходи впливу на нашу державу, зосереджуючи зусилля на:
- підтриманні керованої нестабільної ситуації на сході України;
- дестабілізації суспільно-політичної ситуації в середині нашої держави;
- завоюванні переваги в інформаційному просторі.
"Однак, зазначу, що нашими органами розвідки постійно аналізується обстановка, а військове командування готове до змін рівня загроз та адекватного реагування на них", – запевнив Сергій Наєв.
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