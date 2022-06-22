Захарова пригрозила Литві "практичною" відповіддю на обмеження транзиту в Калінінград

У Кремлі дуже обурені тим, що Литва обмежила транзит російських товарів своєю територією. Цього разу за погрози взялась одіозна представниця російського МЗС Марія Захарова.

Захарова заявила, що відповідь Росії на дії Литви буде не дипломатичною. Мовляв, держава-агресорка відповідатиме Вільнюсу у "практичній" площині. Що саме це означає – невідомо.

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За словами представниці міністерства закордонних справ Росії, уряд вже пропрацьовує варіанти реакції.

Що відомо про обмеження транзиту

15 березня Європейський Союз схвалив 4 пакет санкцій проти Росії за напад на Україну. Обмеження передбачали заборону імпорту та транзиту російської сталі й інших виробів із чорних металів до ЄС та через ЄС. Ці правила набули чинності лише 17 червня.

Литва є членом ЄС, тому повинна була відмовитися від транзиту заборонених товарів. 18 червня влада Калінінграду заявила, що Литва не пропускає на свою території транзитні потяги з товарами, які їдуть з Білорусі. 3 місяці російські чиновники нічого не говорили про ці обмеження, хоча знали про них, аж тут, коли санкції вступили у дію, у Кремлі "запалало".

Російська влада почала говорити, про "блокаду" Калінінградської області. Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Литва "розв'язала їм руки" й почав погрожувати країнам Балтії "заходами у відповідь".

При цьому голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов пішов ще далі. Він вирішив використати улюблений метод держави-агресорки – полякати Євросоюз "другою армією світу".

Вже 20 червня росіяни заявили, що починають військові навчання у Калінінградській області. Солдати путінської армії винитимуться стріляти з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", а також великокаліберних гармат "Гіацинт" й іншого артилерійського озброєння біля кордону з країнами Балтії.

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Додамо, що в Естонії повідомили, що російський гелікоптер на кілька хвилин перетнув їхній повітряний простір. Таке сталося вперше з початку повномасштабної війни в Україні. Крім того, в естонському уряді розповіли, що Росія проводить навчання з імітацією ракетних ударів по їхній території. Через це міністерство закордонних справ вже викликало російського посла "на килим".

До теми дивіться відео про істерику Кремля через дії Литви: