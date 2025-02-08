Тактика тисячі порізів: санкції проти Росії можуть бути посилені

Захід впроваджує санкції проти Росії, однак є країни, які допомагають окупантам обходити ці обмеження. Внаслідок цього Європейський Союз готує санкції проти 25 китайських компаній.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що будь-які санкції є ефективними. Він порівняв їх із тактикою тисячі порізів, адже тиск на одну компанію ні до чого не призведе, а от тиск на багато компаній матиме суттєвий результат.

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Санкції проти Росії

Іван Ус зауважив, що після аналізу, чому санкції проти Росії не дали очікуваного результату, стало зрозуміло у чому полягала проблема.

Обмеження були з боку країн колективного Заходу, а ось країни, які належать до Глобального Півдня не доєдналися до санкцій,

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він пояснив, що саме тому Захід почав вводити вторинні санкції проти Китаю, Індії, Туреччини та інших представників Глобального Півдня. Все для того, щоб роз'яснити їм, що контакти з Росією можуть призвести до проблем.

У адміністрації Дональда Трампа підкреслили, що планують підняти тарифи на продукцію Росії та країн, які з нею торгують.

Це натяк на те, що Росію використовуватимуть як привід запровадження санкцій проти, наприклад, Китаю чи будь-якої іншої країни у світі,

– зазначив Іван Ус.

До слова, радники Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій проти Росії, яка має сприяти дипломатичній угоді з Україною. Один із варіантів передбачає запровадження вторинних санкцій, що вдарять по європейських та азійських компаніях, які торгують з Москвою.