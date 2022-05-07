Захід вже не боїться путінського шантажу, – Піонтковський про погрози ядерним ударом

Володимир Путін і далі погрожує ядерний ударом, проте Захід вже не боїться такого шантажу. Зокрема, США заявили, що Росія отримає жорстку відповідь, якщо застосує ядерну зброю.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що головна зміна Заходу – що там вже не бояться путінського шантажу.

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За його словами, Путін 15 років шантажував Захід погрозами, що може використати ядерну зброю.

Але це припинилося. Йому сказали, що в цьому випадку США дадуть жорстку відповідь, і до того ж, персонально по ньому. Останнім часом цей шантаж збавив обертів, і кремлівські лідери почали заявляти, що ядерна війна неможлива,

– заявив Піонтковський.

Він додав, що в будь-якому випадку Захід більше не ставить собі питання "чи спровокують вони Путіна на ядерний удар".

Піонтковський про ядерний шантаж Путіна:



Додамо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що Росію необхідно додати до списку країн, що спонсорують міжнародний тероризм. А президента Володимира Путіна вона просто назвала боягузом.

Ядерний шантаж Росії: останні новини

За даними іноземних ЗМІ, Путін на параді 9 травня натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Іл-80, який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни. Він нібито "нашпигований" технологіями.

Росія також відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме вони можуть нести ядерну зброю.

Попри риторику російської влади, у США заперечують загрозу застосування Росією ядерної зброї. Представники країни запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви.

Окрім того, президент США Джо Байден заявив, що погрози Росії використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.

На тлі воєнних злочинів Росії в Україні президент Володимир Зеленський не виключає, що Путін вдарить ядерною зброєю.

Цікаво, що Олексій Арестович заявив, що Україна готова звільняти захоплені території Донбасу та навіть Криму. Але, на його думку, за спроби відібрати півострів Росія може вдарити ядерною зброєю.

Додамо, що Росія має один з найбільших ядерних потенціалів, який включає 4 500 одиниць. Більшість з них – зброя тактичного ураження.

Відео до теми – Путін натякне Заходу на ядерну війну літаком “судного дня” на параді, – ЗМІ