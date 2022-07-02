Захід остаточно визначився, що знищуватиме путінську Росію, – Фейгін

Росія у війні проти України обрала тактику терору та залякування. Однак країни Заходу уже давно визначались, що рішуче захищатимуть нас та знищуватимуть країну-агресорку.

Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Свою думку він висловив 24 каналу.

Увага Захід вже зробив цю війну своєю, не може відступати, – Піонтковський

За його словами, заяви західних політиків почали звучати впевненіше та гучніше. Вони реагують на цинічні дії росіян з постачають в Україну все більше озброєння й протиповітряної оборони.

Тобто, риторика змінилась. На це вплинула й громадська думка, та й загалом кремлівський диктатор Путін зі своїми цинічними ракетними обстрілами остаточно став кісткою в горлі ледь не для усього світу.

Захід вступив у "холодну війну". Також Захід вже остаточно визначився, що знищуватиме нинішню путінську Росію,

– наголосив Фейгін.

Також варто нагадати, що загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення Росії становить приблизно 6,9 мільярда доларів.

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Нагадаємо, що наші захисники 2 липня відбили одразу кілька штурмів ворога на різних ділянках фронту. Окрім цього, були масовані обстріли на різних напрямках і росіяни завдали два авіаудари. Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.