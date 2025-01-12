Чи відправить Польща війська в Україну у разі перемир'я: у Варшаві здивували заявою

Президент Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні. Він планує домовитися із Путіним про припинення вогню. Водночас очікується, що європейські країни мають відправити свої війська до лінії розмежування, аби запобігти порушенню перемир'я.

За даними Reuters, ЄС здатен відправити до 100 тисяч військових в Україну у разі припинення вогню або підписання мирної угоди. Журналісти зазначають, що основну частину сил можуть сформувати Франція, Німеччина, Італія, Польща та Великобританія. Втім, у Варшаві кажуть зовсім інше, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Чи відправить Польща війська в Україну

Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш виключив можливість відправки Польщею військ в Україну для закріплення можливого припинення вогню.

Коли з'явиться мирний план, ми його обговоримо, але прикордонні держави не є тими, хто маєу будь-якому вигляді з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО,

– сказав міністр.

Косіняк-Каміш наголосив, що польське суспільство "втомлюється" від війни, особливо, коли "бачить молодих українських чоловіків, які їздять на нових авто або зупиняються в п’ятизіркових готелях".

Нагадаємо, що напруження у стосунках Києва і Варшави виникло також і через літаки МіГ-29. Польща відмовилася постачати їх, посилаючись на нестачу власної авіації. Тоді президент Зеленський відреагував доволі різко. "З одного боку, я розумію президента Зеленського, тому що це його роль – завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам’ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки", – наголосив міністр.