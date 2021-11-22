Захищав націнтереси, – Арестович про причину заперечення Зеленським операції з вагнерівцями
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак заперечували проведення спецоперації із затримання вагнерівців. Олексій Арестович заявив, що робили це начебто навмисно, "аби захистити національні інтереси".
Заперечення спецоперації з вагнерівцями зі сторони Зеленського та Єрмака радник глави ОП Олексій Арестович прокоментував в ефірі одного із українських телеканалів.
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Арестович пояснив, чому Зеленський не говорив про операцію з вагнерівцями
За словами Арестовича, коли операція провалюється, то йде мінімізація збитку. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси 3 і більше держав, то в локалізації провалу бере участь і особисто верховний головнокомандувач.
Радник глави ОП додав, що інформація про проведення або непроведення спецоперації є держтаємницею. Тому не можна говорити ні про те, що вона проводиться, ні про її відсутність.
Можливо, і президент, і глава ОП захищали національні інтереси України й, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у Росії та Білорусі,
– пояснив Арестович.
Також він зазначив, що тепер українських розвідників легко можуть вирахувати спецслужби держави-агресора.
Спецоперація із затриманням "вагнерівців": коротко
- Днями журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували звіт про результати розслідування за спецоперацією із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера". Вони підтвердили, що операцію готувала українська влада.
- У документі йдеться про процес вербування "вагнерівців", однак немає інформації, хто саме "злив" спецоперацію.
- Натомість відомо, що Єрмак попросив перенести її реалізацію на тиждень. Політик побоювався, що після затримання бойовиків Росія відмовиться від запланованого перемир'я на Донбасі.