"Його вбила не війна": захисника, який нещодавно повернувся з полону, на смерть збила машина

Захисник України Юрій Галкін, який наприкінці січня повернувся з полону, трагічно загинув у ДТП. Його збила машина на пішохідному переході.

Подробиці гибелі Юрія повідомила в інстаграмі його донька Валерія Галкіна.

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Життя захисника забрали на пішохідному переході

Юрій Галкін пробув в російському полоні два роки – його повернули на Батьківщину 31 січня. За тиждень його збила машина. Це трапилося 8 лютого. На жаль, захисник загинув від отриманих травм.

Відомо, що він був мешканцем Покровська Донецької області.

Мого тата не стало… Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні… Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся,

– сказала Валерія.



Скриншот з інстаграму / galkinavaleriya

Відомо, що Юрій Галкін проживав у Покровську Донецької області.

Обмін полоненими 31 січня

31 січня Україна з російського полону повернулися 207 чоловіків. Серед них є як і військові, так і цивільні люди. В обміні сприяли та допомагали Об'єднані Арабські Емірати.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що додому вдалося повернути молодшого сержанта Захара, який потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш ніж за пів року її обміняли. Жінка поселилася у Дніпрі й 14 січня 2023 року загинула після влучання ракети по будинку разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка.

Також додому вдалось повернути медиків, які рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі".

А ще додому повернувся старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве і двічі нагороджений орденом "За мужність".