Захисникам Маріуполя пропонують здатися, та бійці будуть на "Азовсталі" до кінця, – рідні

Російські окупанти продовжують постійно бомбардувати наших захисників, які перебувають на території "Азовсталі". Їхні умови життя надзвичайно важкі, утім здаватися ворогу ніхто не збирається.

Про це на пресконференції повідомили дружини азовців, інформує 24 канал. Вони наголосили, що більшу частину часу їхні чоловіки перебувають у бункерах, оскільки російські окупанти постійно бомбардують їх з усієї наявної зброї ворога.

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Не заслуговують померти в тортурах

Однак захисники Маріуполя продовжують мужньо тримати оборону. Водночас варіант здатися в російський полон вони навіть не розглядають.

Захисникам Маріуполя постійно пропонують здатися, та бійці будуть на "Азовсталі" до кінця. Ми знаємо, що вони не заслуговують бути закатованими ворогом та померти в тортурах,

– заявили дружини.

За Україну до кінця

Водночас жінки наголосили, що їхні чоловіки не заслуговують бути покинутими напризволяще, оскільки багато зробили для України. Більшість азовців пішли захищати Україну ще у 2014 – 2015 роках, як добровольці.

Усі пішли туди за покликом серця, як добровольці. Вони знають, що це може бути квиток в один кінець. Тому вони за Україну до кінця,

– підкреслила дружина.

Азовці не повертаються з полону

Дівчата розповіли про азовця, якого нещодавно взяли в полон російські окупанти. Тоді загарбники навіть зняли пропагандистський ролик, що нібито в нього будуть "належні умови" та добре ставитимуться.

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Однак сталось те, що й можна було очікувати від російських окупантів – нашого захисника нещадно катували, а потім вбили. Крім того, нелюди сфотографували мертве тіло та скинули світлину його матері.

Ця історія про Маріуполь, тобто це те, що окупанти роблять зараз. Однак і до цього з 2014 року лише один азовець повернувся з російського полону – з вибитими зубами, пошкодженими внутрішніми органами, словом, у жахливому стані. Усіх інших закатували та вбили. Тобто полон – це взагалі не варіант,

– заявила дружина.

Глобальна ціль росіян

Дівчата підкреслили, що ставлення росіян до азовців дуже специфічне. Значно гірше, ніж до інших українських підрозділів. Вони зазначили, що ймовірно це пов'язано з російською пропагандою, з тим, що "Азов" – професійний боєздатний підрозділ, вмотивований, який не йде на якісь домовленості.

"Азов" ніколи на це не піде, тому вони є головним ворогом. Така собі глобальна ціль для російських окупантів", – підкреслили дружини.

Дивіться повну пресконференцію дружин азовців: відео UA:Перший



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