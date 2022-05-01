Захисники Маріуполя показали унікальні кадри евакуації з "Азовсталі"

Для того, щоб евакуація цивільних з "Азовсталі" таки відбулася, працювали дуже багато людей. До порятунку маріупольців долучилася українська влада, військові та різні міжнародні організації.

Бійці з полку "Азов", які допомагали рятувати цивільних, показали унікальні кадри операції з порятунку людей в Маріуполі.

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Деталі евакуації цивільних з "Азовсталі": про що говорять кадри

Денис Прокопенко і полк "Азов" виконали дуже важливу частину роботи. А тепер воїни передали кадри з першими моментами евакуації голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії.

На відео видно, як люди вибираються з-під завалів та сідають в обстріляний автобус без вікон. Серед евакуйованих найбільше жінок та дітей. Люди не можуть повірити, що нарешті покидають територію заводу. Сидячи в автобусі вони розповідають, що їжа вже закінчувалась. А діти постійно хотіли їсти і їм було мало тих продуктів, які у них були.

Тим часом на задньому фоні військові непокояться, щоб росіяни часом не почали знову стріляти. На відео також можна побачити членів організації Червоний хрест представників ООН.

Зауважимо, що окрім азовців над евакуацією працювали:

Володимир Зеленський та Офіс Президента. Головне управління розвідки Міністерства оборони, Ірина Верещук та її команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, А також ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей,

– журналіст Давид Арахамія.

Раніше очільник ОП Андрій Єрмак зауважив, що наразі відбувається лише перший етап евакуації. Українська влада продовжить рятувати з Маріуполя українців, зокрема й українських бійців.

Загалом на території "Азовсталі" перебували майже 1 500 людей

Понад 50 днів на території багатостраждального заводу перебували майже 1 500 людей. Полк "Азов" досі контролює його територію, тож багато містян вирішили ховатися там, адже лише таким чином можна захиститися від масових звірств росіян і примусової депортації. Переважно у сховищах заводу були жінки, діти та літні люди. Вони жили окремою комуною й намагалися виживати без води й з мізерними запасами продовольства.

Не зважаючи на те. що там перебували безліч мирних маріупольців, російські війська активно обстрілювали та бомбардували "Азовсталь". Таким чином вони намагалися тиснути на українських військових, адже обіцяли перестати атакувати завод лише в тому випадку, якщо воїни здадуться в полон. Так кілька днів тому окупанти скинули бомбу на укриття, яке слугувало військовим госпіталем. Там перебували поранені. Загалом внаслідок цієї атаки постраждали понад 600 людей.

Загалом українська влада ще не уточнила всі деталі евакуації. Але бійці полку "Азов" повідомили, що росіяни знову почали бомбардувати завод одразу після того, як його територію покинув останній цивільний.

Евакуація з "Азовсталі": головне

Спецоперація "Евакуація Азовсталь" розпочалась 3 дні тому. Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що раніше про неї не могли розповісти з міркувань безпеки.

Росіяни довго не погоджувались на гуманітарний коридор з "Азовсталі". Але, на щастя, 29 квітня гуманітарні колони змогли безперешкодно виїхати до заблокованого міста.

Врятованих людей везуть у Запоріжжя. Перша група людей має прибути туди вже 2 травня.

Тоді ж українська влада обіцяє розповісти усі деталі щодо того, як відбувалась операція з порятунку людей.

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