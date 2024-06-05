Інтенсивність обстрілів зменшилась: що допоможе в підсиленні оборони прикордоння України

Росіяни щодня активно обстрілюють українських військових, їх позиції та Харків КАБами. Також ворог намагається посіяти зневіру серед українців масованими атаками. Для захисту прикордоння нашої країни є безліч протидій окупантам.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що для підсилення оборони ЗСУ потрібні і літаки, і дозвіл на застосування ракет дальньої дії. Тимчасом Patriot Силам оборони варто застосовувати обережно.

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Що допоможе для підсилення захисту

Жданов розповів, що для підсилення оборони прикордоння України є цілий комплекс заходів, які потрібно виконати. Тоді під захистом будуть українські війська та Харків.

І літаки F-16, і протиповітряні засоби середнього, малого радіуса дії в достатній кількості, і дозвіл на застосування ракет на 160, 300 кілометрів, тому що для того, щоб посунути російську авіацію, треба нанести вогняне ураження по аеродромах або складах з бомбами, боєприпасами, паливом для цих літаків,

– підкреслив військовий експерт.

Інтенсивність обстрілів

За словами Жданова, КАБи, які є зброєю ближнього радіуса дії, на жаль, виявились дуже ефективною зброєю, яку використовує Росія для вогневого ураження українських військових та їхніх позицій. Росіяни також особливо тероризують Харків цими керованими авіаційними бомбами та використовують це як важіль тиску.

Щодо ракетних ударів, Росія масованими атаками України намагається сформувати в українців суспільну думку щодо миру в обмін на території або "мир за будь-яку ціну". Це робиться через руйнування української економіки, в основному енергетичної сфери, тому що від неї залежить вся економіка країни.

До речі, кількість ракетних ударів зменшилась і їх наповненість теж не така велика, як рік тому. Це може свідчити про нестачу самих ракет або носіїв. Літаки теж треба відновлювати, вони вже не тягнуть по 10 ракет на борт, як це було під час перших вогняних нальотів взимку 2022 – 2023 років,

– зазначив військовий експерт.

Однак Жданов пояснив, що українці не відчули ефекту від дозволу США бити по території Росії через існування воєнних важелів. Якщо поставити Patriot за 20 кілометрів від кордону для збиття ворожих цілей, то йому "на голову" одразу полетить усе, що мають росіяни.

Навіть найпримітивніший Ланцет (російський боєприпас – 24 Канал) Patriot не побачить, а він може його зруйнувати. Тому для того, щоб його там поставити, потрібно організувати глибинно ешелоновану систему захисту й оборони,

– зауважив військовий експерт.

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