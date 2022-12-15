Завантажили в шахту балістичну ракету: Путін знову почав махати ядерною зброєю
Джерело:CNN
До "дня ракетних військ стратегічного призначення", який відзначається 17 грудня, країна-терористка вирішила знову показати свою ядерну "велич" світові. Вона оголосила про встановлення міжконтинентальної ракети "Ярс" у шахтну пускову установку.
Розташована вона у Козельському ракетному з'єднанні в Калузькій області, що на західній частині країни. Сама ж операція встановлення тривала декілька годин з залученням спеціального транспортно-завантажувального блоку.
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Цікавий час для оголошення установки ракети
Міноборони Росії навіть оприлюднило відео з цієї події. Як зазначив командир Козельського ракетного з'єднання Олексій Соколов, "важливість цієї операції полягає в тому, що чергова ракета стане на бойове чергування у планові терміни".
Батьківщина отримає черговий зразок ракетно-ядерної зброї, який дозволить вирішувати будь-які поставлені завдання на стратегічному рівні,
– сказав він.
Цікаво, що оголошення про установку цієї міжконтинентальної ракети з’явилося після повідомлень про те, що адміністрація Байдена планує відправити передову систему ППО далекого радіусу дії Patriot в Україну.
На що спроможна ракета "Ярс"
За даними самих же росЗМІ цей ракетний комплекс має у 12 разів більшу потужність, ніж "американська бомба, яка зруйнувала Хіросіму". Як зазначають ж західні ЗМІ, він є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М" і має радіус дії 7500 миль. А це означає, що росіяни, ймовірно, зможуть вразити Велику Британію чи будь-яку точку Європи.
Варто відзначити й те, що під час жовтневих навчань Росія нібито відпрацьовувала відповідь на ядерну атаку Заходу.
Система ППО Patriot для України: детальніше
- 13 грудня появилась інформація, що США завершують планування щодо відправлення ППО Patriot Україні. Припускають, що передання цих систем можуть оголосити вже цього тижня.
- Ба більше, на думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, це дуже близька перспектива.
- Однак уже 14 грудня можливу передачу систем ППО прокоментували й у Білому Домі. Там заявили, що наразі не можуть підтвердити плани США щодо включення цих систем ППО до наступного пакета військової допомоги Україні.