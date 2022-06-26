Захоплення Сєвєродонецька росіянами – це ще не перемога на Донбасі, – розвідка Британії

Російським військовим вдалося захопити Сєвєродонецьк у Луганській області після того, як ЗСУ вирішили відійти. Захоплення міста – це не перемога росіян на Донбасі, однак значний успіх з великими втратами.

Сєвєродонецьк має стратегічне розташування на Сіверському Донці

Про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії. Там заявили, що захоплення росіянами Сєвєродонецька – значний успіх ворога у рамках зменшених цілей війни.

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Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці,

– заявили у британській розвідці.

Збройним силам Росії знадобився практично місяць, щоб захопити Сєвєродонецьк. Окупанти прорвали оборону ЗСУ наприкінці травня, після чого в місті точилися вуличні бої. Загарбники знищили місто, тому ЗСУ не було сенсу залишатися на розбитих позиціях.

Також слід зазначити, що Росія декілька разів переносила дату захоплення Сєвєродонецька. Війська агресора хотіли окупувати місто до 10 червня, однак зіткнулися з потужним опором ЗСУ та зазнали великих втрат у Сєвєродонецьку.

Захоплення Сєвєродонецька – одна з низки непростих задач

У британській розвідці наголосили, що захоплення Сєвєродонецька – це тільки одна з низки непростих задач, які Росії доведеться виконати, щоб захоплення всього Донбасу.

Як відомо, військово-політичне керівництво Росії поставило ціль військовим вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

У розвідці Британії зазначили, що росіянам також потрібно здійснити просування "до головного центру Краматорська та забезпечити основні шляхи постачання до Донецька".

Що відомо про захоплення Сєвєродонецька

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