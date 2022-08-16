За згодою України та росії: ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Джерело:ООН
росіяни продовжують тероризувати Україну та світ ймовірною ядерною катастрофою на Запорізькій АЕС в Енергодарі. Вони не припиняють її обстрілювати.
ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
У своєму традиційному вечірньому зверненні президент України закликав світ не ігнорувати такі погрози з боку країни-агресорки. Так, в Організації Об'єднаних Націй готові підтримати відправлення місії Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС, але за певної умови. Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає будь-яку атаку на атомну станцію "самовбивчою" і закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької АЕС. Втім, це може відбутися лише у разі одночасної згоди України та росії.
У тісному контакті з Міжнародним агентством з атомної енергії Секретаріат ООН провів оцінку, що має в Україні логістичний і безпековий потенціал, аби бути здатним підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо росія й Україна погодяться,
– йдеться у заяві.
В ООН також наголосили, що МАГАТЕ – незалежна організація, яка сама ухвалює рішення про те, як здійснювати свій мандат, а ООН не може блокувати або скасовувати будь-які дії агентства. Це було відповіддю на необґрунтовані заяви російських посадовців.
Захоплення ЗАЕС: коротко
- Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, російські окупанти захопили після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі були пошкоджені обстрілами в кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.
- Так, вже 5 серпня окупанти двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС. Були "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.
- Обстріли не припинились і 6 серпня. Загарбники ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива.
- 11 серпня загарбники ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС. 13 серпня знову повідомили про обстріли у бік станції.
- Крім того, росіяни замінували Запорізьку АЕС та погрожують її підірвати. Таким чином вони намагаються шантажувати Україну та світ.
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