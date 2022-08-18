росія хоче втрутитись у склад делегації, – Подоляк про візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Україна готова прийняти місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Однак російська федерація всіляко намагається отримати контроль над цією делегацією.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, москва прагне, щоб делегація МАГАТЕ працювала в її інтересах.

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Чого домагається росія щодо ЗАЕС

Подоляк зазначив, що є два напрями щодо МАГАТЕ. Перший – група ООН з військово-політичного складу. Другий – це група МАГАТЕ саме з нуклеарного складу, яка має професійно оцінити всі ризики щодо Запорізької АЕС.

Але і ООН, і МАГАТЕ наполягають на тому, що юридично коректно буде в'їхати тільки з боку Києва, тобто зі сторони України. І склад має бути абсолютно нейтральний, не мати стосунку до росії,

– сказав радник голови ОП.

москва ж, за його словами, хоче, щоб делегація в'їхала через росію. Адже вона прагне отримати певний час для того, щоб непублічно відпрацювати цю делегацію та встановити над нею контроль.

росія хоче отримати можливість втрутитися у склад делегації, в її формуляр, у те, як вона має працювати,

– заявив Подоляк.

Тобто, наголосив радник голови ОП, москва прагне, щоб ця делегація приїхала і працювала в її інтересах. Така практика є притаманною для росії й ми її добре знаємо.

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Як росія проводить пропагандистську роботу

Подоляк розповів, що росія намагається скеровувати додаткові кошти прямо чи через посередників у всі міжнародні інституції, які мають захистити певним чином її репутацію.

Тобто це вже елемент такої великої пропагандистської роботи не через медіа, не через проросійське лобі, а саме через міжнародні інституції,

– пояснив він.

Водночас радник голови ОП зауважив, що російсько-українська війна змінила ставлення багатьох міжнародних інституцій до нашої країни.

Вони ще просто не можуть до кінця бути правильними з радикальної точки зору. Тобто казати "ні", коли росія на чомусь наполягає. І доруйнувати її репутацію остаточно,

– зазначив Подоляк.

Він вважає, що ООН і МАГАТЕ юридично коректно себе поводитимуть й наполягатимуть на тому, що в'їзд можливий тільки через територію України. І, звісно, вони обов'язково приїдуть на ЗАЕС.

Провокації росії на Запорізькій АЕС: що відомо

Навесні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію. російські загарбники перетворили її на військову базу.

6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. А 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.

13 серпня окупанти вкотре вдалися до провокацій на Запорізькій АЕС. З району паркової зони в бік атомної електростанції та промислової території велися обстріли.

Також стало відомо, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.

18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.

Поки в Україні з офіційним візитом перебуває генсек ООН Антоніу Гутерреш, окупанти вже "анонсували" провокації на Запорізькій АЕС . росія уже традиційно намагається звинуватити у всьому нашу державу.

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