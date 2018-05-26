Захоплення пошти у Харкові: підозрюваного залишили під вартою

Підозрюваному у захопленні заручників у будівлі "Укрпошти" в Харкові Володимиру Безуху продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію прокуратури Харківської області.

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Суд продовжив йому запобіжний захід на 2 місяці,

– повідомили у прокуратурі.

За даними джерела, під час засідання суду підозрюваний скаржився на стан здоров'я, проте медики, які приїхали на виклик, "зафіксували хороший фізичний стан".

19 червня відбудеться наступне засідання суду, на якому мають оголосити обвинувальний акт.

Нагадаємо, 30 грудня в одному з відділень "Укрпошти" забарикадувався зловмисник та взяв у полон 9 людей. У ході перемовин із психологами та правоохоронцями чоловік звільнив 2 дітей і 3 жінок. Решта понад 5 годин провели в якості заручників. Коли КОРД вже готувався до штурму, бранці взяли справу у свої руки та самі напали на кривдника.



Нападником виявився 40-річний місцевий мешканець із неординарною життєвою історією. Чоловік пробував свої сили і на "Битві екстрасенсів", і навіть балотувався у мери в 2006 році. Наразі Володимир Безух у СІЗО. Суд на час досудового розслідування на 60 діб відправив його під варту без права застави.