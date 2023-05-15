"Я підтримую війну": закарпатець вляпався у скандал і заявив, що він фанат Путіна

Уродженець Закарпаття потрапив у скандал. Він заявив, що є фанатом російського диктатора Владіміра Путіна.

Також українець жалкує, що Путін не захопив Україну за 2 тижні. Відповідне відео розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.

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Фанат Путіна із Закарпаття

На оприлюднених кадрах можна побачити, як українець розповідає російською мовою, що любить Росію та Білорусь. Також він побідкався, що Путін не зміг захопити Україну за 2 тижні.

Потім чоловік зізнався, що він родом з Ужгорода, але вже 10 років живе у Словаччині. Він наголосив, що є фанатом Путіна та підтримує війну проти України.

Колись Путін міг взяти Україну за 2 тижні, а зараз, що це за пи*да,

– сказав чоловік.

Попередньо, зрадника України звати Михайло і він зі Сваляви.

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