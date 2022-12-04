Чи закінчиться війна у найближчі місяці: Фейгін припустив, за яких умов це стане можливим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить в закінчення війни в Україні вже в найближчі місяці. Військові успіхи ЗСУ та поразки Росії зміцнюють цю віру.

Проте Кремль буде чинити спротив до останку і зараз робить свою вирішальну ставку у війні. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Зеленський назвав умови закінчення війни: одна залежить від України, інша – від Росії

Росії доведеться залишити майже всі окуповані території України

На його думку, можна припустити, що війна триватиме до квітня – травня, але за умови, якщо Москву справді вламають і вона погодиться на неймовірні поступки, зашкодивши собі.

В цій ситуації Росії доведеться залишити увесь Донбас, Запоріжжя і Херсонщину, які вони окупували. Проте Крим – це особлива історія, вони можуть чинити спротив до останнього, щоб не залишити його, –

вважає Фейгін.

Він згадав, що з правого берега Дніпра на Херсонщини окупанти не уходили добровільно – ЗСУ тиснули їх досить потужно.

"Я не вірю, що Москва добровільно виведе свої війська. Вони зробили дуже високу ставку, яка вже програла, але вони не відходять від стола. Продовжують на неї ставити і ставити", – наголосив він.

Кремль зробив останню ставку

Фейгін вважає, що для росіян єдиний шанс перемогти – поставити останнє, що залишилось, сподіваючись, що раптом виграють. Можливий наступ з Півночі на Україну та нова хвиля мобілізації, ймовірно, – це і є та сама остання ставка.

"За моїм прогнозом, війна буде тривати зиму й весну точно та може вийти на літо. Якщо не трапиться чогось неймовірного й надприродного. В житті будь-що може відбутися: Путін помре і все закінчиться", – зазначив правозахисник.

Чи чекати закінчення війни у найближчі місяці: дивіться відео

Можливі сценарії закінчення війни: важливе