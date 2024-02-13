Сирського запитали, чи може війна в Україні закінчитися "скоро": що він відповів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав про майбутнє війни Росії в Україні. Генерал зазначив, що вона може закінчитися в перспективі.
Однак, за його словами, швидкість закінчення війни проти України залежатиме від допомоги, яку надають союзники. Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост Головнокомандувача ЗСУ, передає 24 Канал.
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Сирський оцінив перспективи закінчення війни проти України
Головнокомандувач Збройних Сил України зазначив, що перспектива закінчення війни Росії проти України залежатиме від рівня підтримки й ефективності наших дій.
Стійкості й сили духу у нас вистачає, нам не вистачає підтримки, боєприпасів і техніки,
– пояснив він.
Крім того, генерал наголосив, що наразі війна проти України переходить у нову стадію. Зокрема, це відбулося завдяки технологічному прогресу та посиленню ролі дронів у бойових діях.
Олександр Сирський дав інтерв'ю: головне з розмови
- Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для українського військового командування життя кожного солдата чи офіцера є надзвичайно цінним. Тому, за словами Сирського, він краще б залишив якусь позицію, але не допустив би загибелі всього особового складу.
- Генерал також зауважив, що ситуація на фронті лишається складною. До того ж наші захисники перейшли від наступальних до оборонних операцій, щоб обмежити здатності ворога на полі бою.
- Сирський також зазначив, що ще у 2014 році, коли Росія почала агресію проти України, розумів, що війна буде довготривалою. За словами генерала, тоді він відчував, що "йде в якусь безодню".
- Головнокомандувач ЗСУ також підкреслив, що Україна може завершити війну з Росією лише виходом на власні кордони. Мовиться про повне відновлення територіальної цілісності нашої держави.
- Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому каналу ZDF також розповів про зміну України та українців внаслідок війни, вплив дронів на хід бойових дій, а також втрати окупантів. Головні тези з розмови головнокомандувача Збройних Сил України з німецькими журналістами – читайте у матеріалі.