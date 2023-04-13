Росія – майстер у веденні ІПСО, нацист Геббельс їм дуже б позаздрив, – військовий експерт

Провідні світові видання досі аналізують документи Пентагону, що потрапили в мережу через витік інформації. Варто звернути увагу на те, що в деяких медіа можуть просувати російські наративи.

Варто критично ставитись до публікацій навіть відомих закордонних видань. Не виключено, що це може бути російська ІПСО. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

До теми 4 сценарії війни, загибель президентів та удар по Кремлю: NYT проаналізував "злитий документ"

ІПСО Росії на найвищому рівні

У виданні The Washington Post проаналізували витік засекречених документів Пентагона. Журналісти стверджують, що Україна не здобуде перемогу у війни ні цього, ні навіть наступного року. А, мовляв, навіть якщо Збройні Сили України матимуть значні територіальні здобутки, то це суттєво не змінить хід подій і не сприятиме мирним перемовинам.

Не забуваймо, що наш противник є майстром проведення інформаційно-психологічних операцій. В частині, що стосується комплексної пропаганди як внутрішньої, так і зовнішньої, вони чи не найкращі у світі. Думаю, найбільший пропагандист всіх часів нацист Геббельс їм дуже б позаздрив,

– зазначив Петро Черник.

За його словами, ніхто не досягнув такого рівня "зомбування" власного та іншого населення, як Росія.

Петро Черник про можливості пропаганди Росії: дивитись відео

Однією війною може не завершитись

Україна має відповідний потенціал для того, щоб перемогти Росію. Про точні дати не мовиться, але важливо інше. Вторгнення Росії в Україну може повторитись знову, якщо не зміниться як країна-терорист, так і ставлення цивілізованого світу до неї.

"Умовно ми можемо навіть завтра вибити їх усіх (росіян – 24 Канал) з нашої території. Але якщо Росія залишається у тому ж політичному просторі та контексті з ядерною зброєю, доступом до сибірських ресурсів, тобто такою, як вона є зараз, то наступна російсько-українська війна є лише питання часу", – наголосив військовий експерт.

На його думку, може йтися про кілька років чи десятиліття, але це обов'язково станеться знов, якщо Росію не позбавити від влади з теперішніми наративами та ядерної зброї. Імперський московський режим ніколи не прийме незалежну Україну, що процвітає.

"Злив" секретних документів США: останні новини