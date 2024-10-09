Союзники очікують від Зеленського змінення підходу до закінчення війни, – Bloomberg

Серед вимог України для закінчення війни є повний вихід російської армії з території нашої держави та членство в НАТО. Однак союзники очікують "більш гнучкого" плану припинення вогню.

Як пише Bloomberg, посилаючись на неназваних українських чиновників та "близьких до НАТО" посадовців, президент України Володимир Зеленський, ймовірно, може застосувати такий підхід для завершення війни. Українські посадовці визнають, що у війні "має настати ендшпіль".

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Союзники схиляються до закінчення війни шляхом переговорів

Під час переговорів між Україною та союзниками за зачиненими дверима, у Вашингтоні попросили Київ сформулювати дорожню карту потреб до 2025 року, зокрема у військовій техніці, фінансовій допомозі та іншій підтримці нашої держави.

Зазначається, що жоден з офіційних представників не торкався теми поступок Росії, оскільки Зеленський відкидає таку ідею. Втім, за даними видання, союзники України все більше придивляються до мирного завершення війни шляхом переговорів.

Bloomberg поговорило з одним із чиновників, на думку якого, українські посадовці радше за все використовують "елемент стратегічної невизначеності для подальшого руху вперед", адже план перемоги Зеленського досі так і не оприлюднили.

Водночас інші чиновники, з якими поговорили журналісти, розповіли, що на чинного американського лідера Джо Байдена "тиснуть", аби він надав Україні офіційне запрошення до НАТО. Це сприйматимуть як "потенційний козир на будь-яких переговорах за участю Кремля".

Нагадаємо, у Financial Times писали, що Києву пропонують сильні гарантії безпеки, натомість він має поступитися територіями. Україна в обмін на вступ у НАТО повинна дати "мовчазну згоду" на те, що окуповані території мають бути повернуті дипломатичними шляхами в майбутньому.

Також журналісти зазначали, що Україна нібито має погодитися не розміщувати на постійній основі війська чи ядерну зброю на своїй території, якщо їй не загрожує напад. Водночас джерело 24 Каналу в адміністрації президента назвало публікацію "маячнею".