Не готові до такого "мирного плану": Зеленський відповів, як може, але не буде зупиняти війну

Президент України дав чергове інтерв'ю західній пресі. У ньому він відповів, як швидко "закінчити війну", однак наголосив, що це є неприпустимим сценарієм для нашої держави. Також він прокоментував заяви Трампа про його "мирний план".

Власне, за словами Володимира Зеленського, можна було б миттєво зупинити війну з Росією, віддавши окупантам Крим і східні регіони України. Однак, вочевидь, цей "мирний план" є неприйнятним – його не варто розглядати в будь-якому разі.

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Як Україна не готова закінчувати війну

У Києві неодноразово наполягали на тому, що єдиним сценарієм закінчення бойових дій є вихід наших військових на кордони 1991-го року. І ніякого поля для "компромісу" в цьому питання не може бути.

Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого "мирного плану",

– сказав Зеленський.

Глава нашої держави, відповідаючи на запитання американського журналіста, також констатував, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його так званий "мирний план" щодо закінчення війни Росії проти України.

Ми поговоримо з ним і дамо йому можливість показати, які є кроки в його "формулі миру". Я готовий (з ним зустрітися – 24 Канал). Звичайно, якщо у нього є чіткий "мирний план", він може поділитися ним зі мною,

– зазначив президент.

Раніше Дональд Трам заявляв, що знає, як закінчити війну всього за 24 години. Зеленський відповів , що йому буде достатньо 24 хвилин, аби пояснити колишньому президентові Сполучених Штатів, чому це неможливо.

Окрім того, важливо, що президент України запрошував Трампа відвідати нашу державу. Американський політик відмовився від пропозиції, і виправдав це тим, що нібито це не доречно через конфлікт інтересів.

Формула миру, яку пропонує Україна

Українську формулу миру Володимир Зеленський озвучив ще у 2022 році на саміті країн G7. Вона передбачає забезпечення: