Закінчимо війну, а потім займемось Лукашенком, – Кавалевскій про настрої добровольців з Білорусі

Білоруси, які воюють на боці України – вони роблять це відкрито і пишаються цим. Адже вони розуміють, що боротьба за незалежність України безпосередньо впливає на долю Білорусі.

Про це 24 каналу розповів глава кабінету представників Світлани Тіхановської Валерій Кавалевскій. Він також зазначив, що закінченням цієї війни буде повний розгром Росії, аби у неї не було жодної можливості продовжувати будь-які війни.

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Добровольці з Білорусі постійно зазначають, що спершу вони допоможуть Україні відстояти свою незалежність, а потім – будемо займатись Лукашенком,

– цитує бійців Валерій Кавалевскій.

За словами представника Світлани Тіхановської, якщо спостерігати за реакцією Лукашенка – це його "дуже лякає та нервує".

Як пояснює Кавалевкій, його дуже лякають озброєні люди, особливо після подій у 2020 році. Саме тому він посилює репресії та переслідування тих, хто проти його режиму.

На думку білоруського опозиціонера Латушка, наступ з Білорусі може відбутись лише за однієї умови – коли білоруські збройні сили будуть діяти разом із російськими. Самостійно ж війська Білорусі здійснити таку операцію не зможуть.

Білоруси імітують активність на українському кордоні – ризики

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Росія вже давно окупувала територію Білорусі. Зважаючи на це, країна-агресорка може у будь-який час ухвалити певне рішення щодо України.

Однак українське військове керівництво готове до будь-якого розвитку подій. За його словами, Росія в Білорусі здійснила доволі потужну окупацію. Тому певне рішення щодо України там можуть прийняти в будь-який момент. Нам же треба бути готовими до всіх сценаріїв і могти себе захистити.

Про ситуацію на білоруському напрямку розповідав і президент Володимир Зеленський. За його словами, ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Він все ж таки запевняв, що Україна готується до різних сценаріїв. Але аналітики й експерти наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі. Адже не варто забувати, що війна почалась з вторгнення і зі сторони білоруського кордону.

За даними Генштабу, частина російської армії досі перебуває на прикордонні Білорусі з Україною. Російські окупанти мають на озброєнні "Іскандери-М", "Панцирі", літаки та багато іншої техніки. Водночас суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках не відбувається. Наше командування тримає ситуацію під контролем.

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