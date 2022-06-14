Чи закінчується в України озброєння: Зеленський розставив всі крапки над "і"

Президент Зеленський наголосив, що на війні Україна не може просто віддавати людський ресурс, ЗСУ потрібна зброя. При чому озброєння має працювати на дистанцію, яка необхідна зараз українській армії.

Про це президент України розповів під час онлайн-пресконференції для ЗМІ Данії. Володимир Зеленський наголосив, що треба використовувати всі можливості закінчити війну, як би складно це не було.

До теми Зеленський пояснив, на який мир з Росією погодиться Україна й чи буде він тривалим

Українській армії бракує броньованої техніки

Глава держави наголосив: українці воюють на своїй землі, яка хоч і окупована російськими загарбниками. Зеленський запевнив, повідомлення про те, що в України закінчується наввіть звичайне озброєння, не відповідають дійсності.

У нас достатньо зброї, проте недостатньо тієї зброї, яка діє на ту дистанцію, яка нам потрібна та важлива. Нам необхідно зменшити перевагу Росії в техніці. У нас недостатньо броньованої техніки, саме через це ми втрачаємо людей,

– пояснив президент України.

На принципове озброєння Україна чекає давно

Зеленський додав: цього принципово важливого озброєння Україна чекає дуже довго. Офіційний Київ ще на початку війни просив "закрити небо", проте цього не українці не дочекались.я

Ми постійно знаходили альтернативи такому рішенню: не можете закрити небо – дайте літаки, але не дочекались літаків. Не може дати літаки – дайте сучасні системи ППО. Ми дуже чекаємо на це,

– сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що 10 – 15 крилатих ракет щоденно влучають в українську територію, їхні цілі – цивільні об'єкти.

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Військова допомога Україні: останні новини

Військовий експерт Олександр Мусієнко впевнений, що ленд-ліз обов'язково запрацює, наразі тривають підготовчі процедури.

Також він сподівається, що ситуація зі зброєю зрушить з місця після зустрічі міністрів оборони країн НАТО – "Рамштайн-3".

В червні стало відомо, що польські самохідні артилерійські установки "Краб" вже працюють на фронті. Їх ЗСУ ефективно використовують проти ворога.

Про нову військову допомогу заявила і Канада. Вона закупила 20 тисяч артилерійських снарядів до переданих гаубиць M777 .

Тим часом Німеччина всіляко зволікає з наданням озброєння, а Болгарія, наприклад, взагалі відмовилась це робити.

Дивіться відео інтерв'ю президента Зеленського: