Закінчую відпустку та скоро буду, – Аваков з вином у руках анонсував своє повернення
Джерело:Арсен Аваков у інстаграмі
Після відставки з посади міністра у липні Арсен Аваков поїхав на відпочинок до Італії. На Апеннінському півострові експосадовець просидів майже 3 місяці.
У суботу, 2 жовтня, він анонсував свої повернення до України, можливо, й до політичної діяльності. Про це колишній глава МВС повідомив у своєму інстаграмі.
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Аваков оприлюднив світлину з вином, перебуваючи в італійському регіоні Лаціо.
Відпустку закінчую та скоро буду,
– підписав пост ексміністр.
Аваков анонсував своє повернення / Фото з інстаграму Арсена Авакова
Відставка Авакова: коротко
- Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.
- У кріслі міністра внутрішніх справ він просидів сім років і чотири місяці.
- За підрахунками аналітиків, Аваков на посаді виконав лише 39% обіцянок.
Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу
Текст публікації Арсена Авакова:
Вода не втамовує спраги…
Я це пробував одного разу!
Будь-який мислитель, що себе поважає, приходить до цього неминучого висновку.
Із суботою Вас!
p.s / так, навіть трускавецька)
p.s 2 / так, відпустку закінчую та скоро буду))