Закликав відділити Львівщину: у Львові засудили організатора "польської акції"

На Львівщині до 3,5 років позбавлення волі засудили одного з організаторів перекриття траси "Львів-Рава-Руська". Тоді учасники намагались розпалити міжнаціональну ворожнечу та закликали приєднати Львівщину до Польщі.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

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У відомстві нагадують, що перекриття траси держзначення "Львів – Рава-Руська" у селі Гряда Жовківського району відбулося 29 березня 2017 року. Тоді інцидент спричинив автомобільні затори, а під час самого "перекриття" постраждали правоохоронці.

Правопорушники під виглядом представників нацменшини закликали до розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками. Також від імені мешканців Львівщини вони намагались створити атмосферу невдоволення перебуванням адміністративно-територіальних одиниць області у складі України та спонукали представників Польщі змінити межі країни та приєднати Львівщину до її складу,

– зазначили у прокуратурі.

Прокуратура прийняла рішення щодо одного із організаторів та активного учасника акції – мешканця Хмельницької області.

Серед іншого, його звинувачують у вчиненні злочинів, пов’язаних із посяганнями на територіальну цілісність та недоторканість України та розпалюванні національної ворожнечі.

"Вироком Кам’янка-бузького районного суду Львівської області обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та засуджено до 3 років і 6 місяців позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що раніше вироки суду отримали 5 інших організаторів та активних учасників цієї акції.