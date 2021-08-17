Закликав чинити опір талібам: віцепрезидент Афганістану оголосив себе главою країни

Віцепрезидент Афганістану заявив, що оскільки глава держави втік з країни, то зараз державу очолює він. Аммрулла Салех закликав афганців чинити опір бойовикам "Талібану".

Політик звернувся до всіх світових лідерів. Він закликав їх надати Афганістану підтримку.

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Згідно з конституцією Афганістану, за відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віцепрезидент стає тимчасовим главою держав. Зараз я перебуваю у своїй країні та є законним виконувачем обов'язки президента,

– заявив Салеха.

Ми не втратили дух, – Салеха

Чиновник наголосив, що афганці мають довести, що Афганістан – це не В'єтнам.

"На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору", – підкреслив політик.

Ситуація в Афганістані: головне

15 серпня таліби взяли під контроль Кабул. Все тому, що влада просто здала столицю. Президент взагалі втік з країни мотивуючи це "уникненням кровопролиття".

Люди перелякані і не виходять з будинків. Однак терористи обіцяють, що нібито будуть страчувати населення лише за рішенням суду.

З Афганістану евакуювали 8 українців. Наразі ще 153 наших громадяни хочуть виїхати з країни. Утім через заблокований аеропорт зробити це наразі неможливо.