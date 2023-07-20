"Мав би просто колосальний успіх": до заколоту Пригожин міг змагатися з Путіним, – ЗМІ

За даними соціологічного опитування у Росії у травні, Пригожин був другою людиною після Путіна, за яку віддали би голоси на президентських виборах. Але все змінилося після його спроби військового перевороту.

У травні 2023 року соціологічна група Russian Field провела телефонне опитування "За кого б ви проголосували на наступних президентських виборах?" Можна було вказувати прізвища політиків і звичайних людей – і Пригожин набрав значний відсоток підтримки. Про це йдеться у розслідуванні російського видання The Insider.

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Як відзначають журналісти, Путін очікувано набрав 30% підтримки, а Пригожин – усього два відсотки. Але це величезний прорив.

У відкритому опитуванні Пригожин переміг усіх федеральних політиків. І це при тому, що в лютому про нього нічого не знали 15% опитуваних. Тоді його діяльність схвалила майже половина опитаних із тих, хто погодився відповісти. Порівняно з лютим підтримка діяльності Пригожина зросла із 41 до 55%.

Хто за Пригожина

Соціологи вказують, що основний електорат – це чоловіки віком від 45 років, які підтримують війну і вважають успішним перебіг її проведення.

Одразу після заколоту Євгена Пригожина соціологи провели нове опитування – і всі рейтинги впали. Москвичі різко негативно оцінили не тільки власника ПВК, але і Путіна та Шойгу. Дії Пригожина спершу підтримували 29%, а потім цифри впали до 20%.

Росіяни очікували, що під час заколоту щось зміниться, а коли цього не сталося – хотіли, щоби бунтівника притягли до відповідальності. Та більшість задоволена переговорами Лукашенка з Пригожиним.

Політичний капітал, набутий кухарем Путіна внаслідок війни з Україною, був розгублений за два дні. Тепер російське суспільство переживає лише через те, що Євгена Вікторовича не вдалося притягнути до належної відповідальності,

– підсумовують соціологи.

Інші наслідки невдалого перевороту

Заколот Пригожина вказав на те, що Путін слабкий. Еліти вже шукають йому заміну, в тому числі ведучи перемовини. ФСБ уже контактує із російською ліберальною опозицією на Заході.

Пригожинський бунт поклав початок іншим – нині невдоволені Іван Попов і Михайло Теплинський. Останній набирає політичну вагу, доки кухар Путіна фотографується в трусиках. Але за ними можуть з'явитися нові "революціонери".

Сумною буде не тільки доля самого Пригожина. Експерти вважають, що ПВК "Вагнер" не зможе передати бойовий досвід білорусам.

: президентські вибори в Росії відбудуться 17 березня 2024 року. Виборча кампанія розпочнеться у грудні 2023.