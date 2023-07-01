Бахмут вже не такий важливий, – пропагандисти Кремля почали "опускати" вагнерівців

Вочевидь Кремль надав наказ дискредитувати ПВК "Вагнера". Адже пропагандистські ЗМІ Росії тепер створюють сюжети, де найманці Євгенія Пригожина демонструються не такими ефективними, як регулярна армія окупантів.

Ворожі ЗМІ стали принижувати ПВК "Вагнера". Це сталося невдовзі після невдалого заколоту їхнього ватажка, передає 24 Канал.

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Що в Росії тепер кажуть про вагнерівців

Один з найбільших пропагандистських каналів Кремля створив сюжет, в якому порівняв бої за Маріуполь та Бахмут. Відтепер росіянам по телевізору розповідають, що Маріуполь є одним з "найважливіших центрів української металургії, з якого 8 років цілеспрямовано робили потужний укріпрайон". А Бахмут "не найважливіший з точки зору всього фронту".

, російські пропагандисти демонстративно називають Бахмут Артемівськом. Таку назву місто носило з 1924 по 2016 рік.

У сюжеті перераховуються підрозділи загарбників, що знищували Маріуполь. Серед них не було вагнерівців, проте були солдати регулярної армії країни-агресорки, кадирівці та бойовики з псевдореспублік, які створила Росія на тимчасово окупованій частині Донбасу. Вони, за словами пропагандистів, без допомоги найманців Пригожина "звільнили" за 71 день місто з населенням 425 тисяч осіб. А бойовикам з ПВК "Вагнера" знадобилося 224 дні, щоб "звільнити" Бахмут 72-тисячним населенням.

Наприкінці сюжету диктор починає сам собі суперечити. Він заявляє, що пропагандисти "не применшили подвиг" вагнерівців, "які чесно і самовіддано билися", а лише показали "об'єктивну" та "неупереджену" картину.

Кремлівські пропагандисти дискредитують вагнерівців та брешуть про Україну: відео

Навколо Бахмута тривають бої