Путіна ослабили, щоб провести з ним вирішальну розмову, – Піонтковський про наслідки заколоту

Євгеній Пригожин був лише виконавцем задуму російських еліт. Заколотом вони хотіли ослабити диктатора Владіміра Путіна для вирішальної розмови з ним про завершення війни проти України.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, бесіду з Путіним, найімовірніше, проведе його найближчий соратник і "гаманець" Юрій Ковальчук.

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"Я вважаю, що ініціатори заколоту досягнули ослаблення Путіна в очах всього суспільства. Це потрібна передумова для вирішальної розмови з ним", – сказав Піонтковський.

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Російські еліти прагнуть зберегти свої статки, якщо Росія програє війну проти України. Тому вони зацікавлені в тому, щоб не доводити ситуацію до критичної для себе.

Путін ослабнув

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'юрозповів, що Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот, бо не обізнаний у військовій справі. Це зробили військові, пов'язані з російськими елітами. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.

"Пахан завжди виявляє слабкість і основи його влади підриваються, коли підлеглі висловлюють йому відкриту непокору, яка залишається безкарною", – зазначив Піонтковський.

Як відомо, у Росії припинили кримінальну справу проти ватажка ПВК "Вагнера" за заколот, а також повернули йому коробки з готівкою, які вилучили під час обшуку в Петербурзі.

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