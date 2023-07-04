Путіна ослабили, щоб провести з ним вирішальну розмову, – Піонтковський про наслідки заколоту
Євгеній Пригожин був лише виконавцем задуму російських еліт. Заколотом вони хотіли ослабити диктатора Владіміра Путіна для вирішальної розмови з ним про завершення війни проти України.
Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, бесіду з Путіним, найімовірніше, проведе його найближчий соратник і "гаманець" Юрій Ковальчук.
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"Я вважаю, що ініціатори заколоту досягнули ослаблення Путіна в очах всього суспільства. Це потрібна передумова для вирішальної розмови з ним", – сказав Піонтковський.
Заколотом Пригожина російські еліти хотіли ослабити Путіна: дивіться відео
Російські еліти прагнуть зберегти свої статки, якщо Росія програє війну проти України. Тому вони зацікавлені в тому, щоб не доводити ситуацію до критичної для себе.Зверніть увагу! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот, бо не обізнаний у військовій справі. Це зробили військові, пов'язані з російськими елітами. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.
Путін ослабнув
"Пахан завжди виявляє слабкість і основи його влади підриваються, коли підлеглі висловлюють йому відкриту непокору, яка залишається безкарною", – зазначив Піонтковський.
Як відомо, у Росії припинили кримінальну справу проти ватажка ПВК "Вагнера" за заколот, а також повернули йому коробки з готівкою, які вилучили під час обшуку в Петербурзі.
Путін втрачає владу: останні новини
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.
- До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.
- Через складну ситуацію на фронті диктатор уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.
- До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що Путін часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.