У цій історії рано ставити "крапку", – Олевський припустив, що могли пообіцяти Пригожину

Заколот власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина проти міноборони Росії розпочався стрімко та агресивно і раптово завершився "перемир'ям". "Вагнерівцям" було запропоновано гарантії безпеки, а Пригожину обіцяно розв'язати питання з Шойгу та Герасимовим.

Проте опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський припустив, що гарантії безпеки та інші обіцянки, які надали Пригожину та його найманцям, найімовірніше не будуть виконані. Про це він розповів 24 Каналу.

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Розуміє "цінність" гарантій

Олевський зазначив, що насправді Пригожина не дуже цікавили російські військові керівники. Адже навіть, якщо замість Валерія Герасимова поставлять Сєргєя Суровікіна, якому власник ПВК "Вагнера" симпатизує, нічого кардинально не зміниться. Також йому ймовірно були запропоновані гроші та амністія або дещо, що повинно гарантувати безпеку.

"Пригожин, напевно, розуміє "цінність" цих гарантій. І тому гарантувати собі безпеку він може лише, коли буде перебувати в колі своїх "вагнерівців". Однак це не завжди до кінця можна виконати. А удати нібито нічого не було, ніхто не зможе", – зазначив опозиційний журналіст.

Тимур Олевський припустив, чи отримає Пригожин гарантії безпеки, які йому пообіцяла російська влада: дивіться відео

Путін отримав "перепочинок"

Можливо, припустив він, Пригожин зважив свої шанси і вирішив, що має можливість втекти чи ще якогось варіанту. Напевно ж йому ніхто не пообіцяв, що Путіна завтра не буде і він стане президентом Росії.

Те, що він вимагав зняти Герасимова і йому це пообіцяли, дозволить Пригожину зберегти обличчя. Але навряд чи це дозволить йому зберегти безпеку. Тому в цій історії це рано ставити "крапку". "Вагнерівців" він дійсно відведе в свої табори, але не факт, що він отримає обіцяне,

– наголосив Тимур Олевський.

Зараз Владімір Путін отримав "перепочинок", і він за цей час поміркує, що можна зробити, щоб це більше не повторилося.

"Тому можна сказати, що сьогодні Пригожин Путіну програв", – відзначив журналіст.

Заколот Пригожина: що відомо

Конфлікт між власником ПВК "Вагнера" та міноборони Росії перейшов в гостру фазу 24 червня. "Вагнерівці" звинуватили відомство в обстрілі їхніх тилових позицій. Після цього озброєнні найманці почали захоплювати будівлі в Ростові-на-Дону, збивати військові вертольоти та прямували на Москву.

Однак заколот раптово завершився після переговорів Пригожина з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком. Про що саме вони домовились достеменно невідомо. Проте Пригожину нібито було обіцяно розв'язати питання з Шойгу та Герасимовим. Після розмови власник ПВК "Вагнера" заявив, що його найманці припиняють свої дії, розвертаються назад та повертаються до своїх таборів.

Водночас терорист Ігор Гіркін вважає, що переворот Пригожина виявився вдалим, адже, за його словами, фактично друга людина в Росії втратила свою посаду. Гіркін не вказав прізвище цієї людини, проте нею може бути міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу.

Водночас Гіркін припустив, що домовленості між Лукашенко та я Пригожиним можуть бути фейковими. Проте вони можуть бути справжніми, якщо ватажку ПВК "Вагнера" чітко дали зрозуміти, що його знищать.