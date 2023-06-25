Злитки золота, підроблені паспорти, порошок і зброя: що знайшли у "штаб-квартирі" Пригожина

У ході розслідування в кримінальній справі, порушеній проти Євгенія Пригожина за заколот, правоохоронці провели обшуки у готелі "Трезіні" у Санкт-Петербурзі, який називають штаб-квартирою очільника найманців. Хоч справи і закрили, проте у мережі публікують фото знахідок, виявлених під час обшуків.

Фото знайдених речей публікують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Зокрема в очільника ПВК "Вагнера" знайшли кілька паспортів – один на його ім'я, а інші – підроблені.

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Що знайшли у Пригожина

В ході обшуків силовики виявили та вилучили злитки із золотом, зброю, валюту та пакети з невідомим порошком. Однак окремої уваги заслуговують паспорти Євгенія Пригожина.

Один із них виданий на його ім'я. На інших його фото, але дані змінені. Наприклад, Євгеній Пригожин одночасно є і Владіміром Бобровим з Тверської області, Олєгом Семьоновим з Калінінської області та Дмітрієм Гейлєром з Ленінграда (Санкт-Петербурга).

Що знайшли у Пригожина / Фото росЗМІ

Кримінальні справи проти Пригожина закрили

Увечері 23 червня після заяви Євгенія Пригожина про "похід на Москву" ФСБ та генпрокуратура Росії порушили кримінальні справи проти Євгенія Пригожина, підозрюючи його у підбурюванні до заколоту.

Уже наступного дня заколот вагнерівців зупинився після того, як адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка заявила про досягнення домовленостей з Пригожиним. Керівник найманців підтвердив це та заявив про зупинення "походу".

Згодом речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що всі кримінальні провадження проти Пригожина припиняють, але керівник найманців відправиться у Білорусь. Водночас Кремль обіцяє амністію вагнерівцям, які брали участь у заколоті через їхню участь у війні проти України.

Пізно ввечері 24 червня Пригожин разом з вагнерівцями покинув будівлю штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, яку захопили вранці.