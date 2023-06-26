Як Путін використає Пригожина перед ліквідацією: політолог назвав неочікувані варіанти

Хоч Євгенію Пригожину після заколоту надали "гарантії безпеки", ніхто не обіцяв, що їх таки дотримуватимуться. Небезпека для ватажка групи "Вагнера" залишається чи не найбільшою за останній час. Однак перш ніж "прибрати його", Владімір Путін може використати колишнього "кухаря" у власних інтересах.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він припустив, що Пригожин може навіть відіграти роль у майбутніх виборах в Росії. Але це буде його останнім завданням.

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Як Путін може використати Пригожина

Євгеній Пригожин, можливо, і намагався скинути путінський режим в Росії, але не варто забувати, що він і сам є воєнним злочинцем. Звірства, які вчиняв він та його найманці не лише на території України, мають бути відповідно покараними.

Я маю сумніви, що Пригожин доживе до трибуналу після такої витівки. Його Путін просто вкотре використає. Є цікаві варіанти використання аж до його політичної альтернативи на виборах (17 березня – 24 Канал),

– зауважив Олексій Буряченко.

Пригожин зміг би об'єднати довкола себе не лише радикалів, про що мовилось раніше, але й протестний електорат. Це значно збільшує шанси, можливо навіть на гіпотетичний другий тур виборів. Крім того, ватажок ПВК "Вагнера" міг би завести нову фракцію в Думу.

"Але після цього його точно ліквідують. В нього немає шансів залишитися в живих або ж ці шанси наближаються до нуля", – підкреслив політолог.

Проведення "маршу справедливості" саме 23 червня могло бути спонтанним рішенням. Бо сам заколот готувався давніше. Консолідувати такі великі сили та фактично безперешкодно рухатись містами Росії без підтримки з Кремля було зробити неможливо.

Олексій Буряченко про використання Пригожина: дивитись відео

В заколоті була замішана ФСБ

Ймовірно, були певні домовленості й з Федеральною службою безпеки. У неї були свої вигоди.

Можливо, це була спроба репутаційно вдарити по Шойгу та Герасимову. За наслідками зрозуміло, що вони, якщо не покинуть свої посади, то ваги в оточенні Путіна не матимуть. Прогнозую, що кадрові зміни та ротації будуть в будь-якому випадку, – зазначив Буряченко.

Не виключено також, що ФСБ захотіла вирішити одразу декілька проблем. Шойгу та Герасимова посунути від влади і водночас усунути Пригожина з близького оточення Путіна.

"Він ще досі живий, бо в ньому концентруються величезні вкрадені гроші росіян, що виводять через нього російські еліти", – підкреслив політолог.

Очевидно, що Владімір Путін та його режим показав свою величезну слабкість. Адже нечувано, що б в якійсь країні якась приватна військова компанія пройшла маршем по країні до столиці. Заколот дуже добре продемонстрував, що Росія більше не є сильною державою з сильним лідером.

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