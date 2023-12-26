Новий законопроєкт про мобілізацію зареєстрований у Верховній Раді: все, що відомо

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Також нардепи зареєстрували окремий законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення.

Варто зазначити, що це лише проєкти закону. Тобто вони можуть змінитися під час обговорення та внесення правок. Все, що відомо про нові законопроєкти, у матеріалі 24 Каналу.

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26 грудня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради два законопроєкти.

Перший №10378 – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Другий №10379 – "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Ініціатором обох законопроєктів вказаний прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію і військову службу №10378

Зниження призовного віку і скасування строкової служби

Законопроєкт пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років і скасувати строкову службу – усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт. Якщо строковика мобілізують, то призвати його зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби.

Натомість замість строкової служби з'явиться базова військова служба, яку громадянин України має пройти до 25 років.

Звільнення з військової служби та відпустки

Надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби.

Натомість військові, які протягом шести місяців безперервно залучені до бойових дій, мають бути виведені на відпочинок і відновлення боєздатності. Період відновлення має становити не менше 2 місяців.

Водночас перелік людей, які мають право на відстрочку і бронювання значно скоротять. Зокрема права на відстрочку від призову можуть бути позбавлені державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

Детальніше Хто матиме право на відстрочку, якщо таки ухвалять новий законопроєкт про мобілізацію

Зміни у роздачі повісток

Органам місцевого самоврядування нададуть повноваження сприяти та допомагати мобілізації. Також представники Нацполіції зможуть вручати повістки.

Також законопроєкт пропонує надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту. Також залишається функція особистого вручення.

у приміщенні ТЦК його представниками;

за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліцейськими;

за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем або поліцейськими;

у громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими.

Санкції проти ухилянтів

До громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію, а саме не уточнять дані, не стануть на облік та не з'являться за повісткою, можуть застосувати санкції.

Їх внесуть до Єдиного реєстру боржників, що означатиме заборону на продаж рухомого і нерухомого майна, заборону на отримання водійського посвідчення та керування авто, заборону на виїзд за кордон, заборону на отримання кредитів, заборону на отримання пільг від держави, заборону на користування коштами тощо.

Хто повинен стати на військовий облік

Громадяни України у віці 18 – 60 років повинні стати на військовий облік. Жінки стають на військовий облік, якщо мають військову або медичну освіту. Натомість ті, хто має професію, споріднену зі спеціальним переліком Міноборони, стають на військовий облік за бажанням.

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, повинні будуть завжди мати при собі військовий документ.

Зміни у проходженні ВЛК

В Україні може зникнути поняття "обмежена придатність". Військово-лікарські комісії будуть визначати лише придатність або непридатність до військової служби. Люди, які мають рішення ВЛК про обмежену придатність, мають впродовж 6 місяців після ухвалення закону заново пройти ВЛК.

Введення нового військового звання

Також вводиться нове військове звання – рекрут. Це громадяни України, які проходять випробування перед підписанням контракту, проходять базову військову службу або призвані під час мобілізації. Під час випробування оцінюватимуть навички та придатність до служби.

Що передбачає законопроєкт про військові правопорушення №10379

Нардепи передбачають у законопроєкті посилення відповідальності за військові правопорушення, а саме: