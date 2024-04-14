Зеленський підпише закон про мобілізацію впродовж 2 тижнів, – віцеспікер Ради

Верховна Рада 11 квітня ухвалила новий закон про мобілізацію. Стало відомо, коли його підпише президент.

Заступник голови Верховної Ради прогнозує, що Володимир Зеленський підпише відповідний закон протягом двох тижнів. Про це Олександр Корнієнко заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Коли Зеленський підпише закон про мобілізацію

"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць", – сказав Корнієнко.

Також, за його словами, наразі в парламенті не зареєстровано жодних постанов, які б блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде,

– підкреслив віцеспікер.

До речі, перед підписанням закону ОП перевірятиме його на відповідність до Конституції.

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