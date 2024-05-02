Мобілізація в Україні: чи треба йти до ТЦК після 18 травня, якщо вже оновив дані
Українці мають оновити дані протягом 60 днів після набрання чинності нового закону про мобілізацію. Якщо громадяни зробили це раніше, то знову йти до ТЦК їм не потрібно.
Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Якщо громадянин хоче уточнити свої дані за законом, то він це може зробити після набрання чинності законом. Але ніхто не забороняє звернутися зараз. Бо оновлення даних – це обов'язок кожного військовозобов'язаного,
– пояснив він.
Оновлення даних для військовозобов'язаних
Істомін наголосив, що якщо військовозобов'язаний оновить дані зараз, то потім вже не буде потреби з'являтися у військкоматі.
Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Там є перелік персональних даних. Якщо громадянин оновив всі дані, які там є, і нічого не змінилося, це можуть бути дані хоч за 2022 рік, але вони актуальні, то оновлення вони не потребують,
– додав Роман Істомін.
Також важливо, що після оновлення даних теж доведеться пройти лікарську комісію. Придатність до служби встановлюють ВЛК, до складу яких входять цивільні лікарі, які не мають жодного стосунку до ТЦК та СП. Водночас інформація про придатність, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних.
Міноборони анонсувало електронну чергу в ТЦК
- Міністерство оборони України анонсувало запровадження "електронного запису" для тих громадян, які хочуть скористатися послугами територіальних центрів комплектування. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко констатувала, що команда відомства активно працює над цим питанням.
- Новий сервіс дозволить військовозобов'язаним оновлювати свої дані без необхідності відвідування ТЦК. Це стане можливим завдяки електронному кабінету військовозобов'язаного, запуск якого заплановано на 18 травня.
- Впровадження електронної черги є відповіддю на виклики, пов'язані зі схваленням мобілізаційного закону. Документ зобов'язує військовозобов'язаних оновити свої дані найближчим часом, що спричинило збільшення потреби у відвідуванні ТЦК.