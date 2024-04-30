Мобілізація в Україні: що зміниться для людей з інвалідністю та обмежено придатних
Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня 2024 року. У ньому передбачено низку нововведень, зокрема є норми, які стосуються людей з інвалідністю та обмежено придатних.
Після трьох місяців обговорень Верховна рада 11 квітня підтримала закон про мобілізацію. Окрім зменшення призовного віку, змін у бронюванні та санкцій для ухилянтів, документ передбачає повторне проходження ВЛК, передає 24 Канал.
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Яких змін очікувати
Відтепер громадянам, які після початку повномасштабної війни, отримали ІІ – III групи інвалідності потрібно оновити свої дані в реєстрі, а також повторно пройти медичний огляд для встановлення групи придатності до служби. Ця норма не стосується військовослужбовців.
Обмежено придатні до військової служби також проходитимуть військово-лікарську комісію. Відповідно до нового закону, категорію "обмежено придатний" взагалі скасують. Під час ВЛК буде встановлено – людина придатна до служби, чи ні.
Для тих, хто не оновить свої дані у вказані терміни можуть застосувати певні обмеження та санкції.
Мобілізація в Україні: актуальні новини
- Україні потрібно володіти інформацією про військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Тож уряд планує провести облік чоловіків, які можуть бути мобілізованими, але зараз не проживають в Україні. Водночас проведення цього обліку не означає, що людина одразу втратить статус тимчасового захисту за кордоном чи буде автоматично мобілізованою.
- Закон передбачає певні умови для відстрочки. Її оформлюють через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відстрочку від служби має низка категорій людей, зокрема інваліди, багатодітні, усиновлювачі, рідні загиблих, або тих хто зник безвісти, дипломати, науковці.
- Консульські послуги будуть доступні для чоловіків призовного віку тоді, коли вони оновлять свої дані в ТЦК. Наразі єдиний спосіб це зробити для громадян, які за кордоном, – повернутися в Україну. Але з червня 2024 року з'явиться альтернатива – електронний кабінет, який планують запустити до того часу.