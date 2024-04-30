Мобілізація в Україні: що зміниться для людей з інвалідністю та обмежено придатних

Новий закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня 2024 року. У ньому передбачено низку нововведень, зокрема є норми, які стосуються людей з інвалідністю та обмежено придатних.

Після трьох місяців обговорень Верховна рада 11 квітня підтримала закон про мобілізацію. Окрім зменшення призовного віку, змін у бронюванні та санкцій для ухилянтів, документ передбачає повторне проходження ВЛК, передає 24 Канал.

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Яких змін очікувати

Відтепер громадянам, які після початку повномасштабної війни, отримали ІІ – III групи інвалідності потрібно оновити свої дані в реєстрі, а також повторно пройти медичний огляд для встановлення групи придатності до служби. Ця норма не стосується військовослужбовців.

Обмежено придатні до військової служби також проходитимуть військово-лікарську комісію. Відповідно до нового закону, категорію "обмежено придатний" взагалі скасують. Під час ВЛК буде встановлено – людина придатна до служби, чи ні.

Для тих, хто не оновить свої дані у вказані терміни можуть застосувати певні обмеження та санкції.

Мобілізація в Україні: актуальні новини