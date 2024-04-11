Система відсутня, – військовий відреагував на непроголосовану демобілізацію

Закон про мобілізацію ухвалили 11 квітня у другому читанні та в цілому. Тепер його має підписати голова Верховної ради та Президент України.

Дискусії під час розгляду документа не припинялися, а особливо багато питань виникло, коли із закону вилучили положення про демобілізацію. Як розповів 24 Каналу командир роти ударних дронів Ігор Луценко, ще раніше було зрозуміло, що ця норма нереалістична.

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Чому вилучили правку про демобілізацію

За словами військового, ця норма була абсолютно нереалістичною у виконанні, тому її вирішили одразу прибрати. Зрозуміло, що людей, які могли б замінити тих, хто на фронті, – бракує. Тож населенню пояснили, що це питання планують врегулювати в інший спосіб, можливо, іншим законопроєктом.

Очевидно, що немає людей, а чому немає? Тому що система, яка дозволяє готувати тих, котрі можуть замінити воюючих, – відсутня, якщо говоримо про масштаби, які нам потрібні. Тоді виходить, що люди, які мають необхідні навички, зараз на вагу золота. Замінити їх не можна ні кількісно, ні якісно, в тих умовах, які склалися,

– прокоментував командир роти ударних дронів.

Тобто зараз мовиться не про терміни 36 чи 24 місяці, а насамперед про функціонування системи, яка має готувати заміну бійцям, які є на фронті. Якщо такої системи немає, очевидно, що демобілізації також не буде, бо тоді фронт "посиплеться".

Чому таку систему досі не створили

Ймовірно, питання в тому, що це дуже складно для управлінської вертикалі Збройних Сил України та інших силових структур. До того ж є інші завдання, які зараз на порядку денному. Напевно, вони здаються більш нагальними й потрібними.

"Є інші задачі, які теж не реалізують. Хоча вони навіть простіші у виконанні, наприклад, у тій же галузі БпЛА, я бачу їх багато. Але це не робиться, бо надто великий елемент хаосу у війні та взагалі з української сторони в управлінні", – додав Ігор Луценко.

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