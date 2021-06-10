Закон про олігархів – це популізм, – Казанський

Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні, який вже внесли на розгляд парламенту. Однак такі дії можуть бути популізмом.

Член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що обійти законопроєкт про деолігархізацію можна дуже легко та швидко. Усе через те, що олігарху не обов'язково брати участь в політиці.

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Олігархи контролюють окремих депутатів

За словами Казанського, в Україні з олігархів лише Петро Порошенко є депутатом. Натомість Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Віктор Пінчук не належать до жодної політичної партії.

Як зауважив Казанський, вони контролюють окремих депутатів, однак довести це буде дуже важко.

Ця вся історія, закон про олігархів, це – популізм. Я не уявляю, як він може працювати,

– наголосив журналіст.

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