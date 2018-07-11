Закон "Про ОСАЦВ" підніме на якісно новий рівень взаємодію страховиків і автовласників

Нову редакцію законопроекту № 3670-д у першому читанні планують винести на розгляд Верховної Ради в четвер, 12 липня.

МТСБУ (об'єднання страховиків, що працюють в сегменті ОСАЦВ) звернулося з відкритим листом до депутатів, закликавши їх оперативно розглянути і прийняти цей законопроект. Учасники ринку і депутати-члени профільного комітету ВР з фінансів і банківської діяльності вже неодноразово заявляли про гостру необхідність реформування сфери ОСАЦВ і високої соціальної значимості нового законопроекту.

Андрій Перетяжко, віце-Президент компанії "АХА Страхування", член Президії МТСБУ, висловив позицію ринку з питання прийняття нового законопроекту:

"У новому законі є ряд норм, які принципово змінять якість взаємодії між страховиком і страхувальником. В першу чергу, я б хотів виділити введення обов'язкового прямого врегулювання, коли потерпілий зможе отримувати виплату безпосередньо у своїй страховій компанії, а не в компанії винуватця ДТП. Система прямого врегулювання на добровільних засадах працює вже більше півтора року, і відмінно себе зарекомендувала, оскільки страховик зацікавлений в якісному виконанні зобов'язань перед клієнтом, який уклав з ним договір. Досить зазначити, що термін виплат в рамках прямого врегулювання практично вдвічі коротше, ніж в середньому по ринку. Ухвалення нового закону дозволить зробити можливим пряме врегулювання не тільки для клієнтів 18 компаній, які зараз беруть участь в ній, але і для всіх автовласників.

Також дуже важливо, що нова редакція закону створює повноцінний законодавчий фундамент роботи системи "електронний поліс". Українські автовласники отримали можливість укладати договори ОСАЦВ в електронному вигляді з 7 лютого 2018 року і придбано вже майже 25 000 полісів. Норми нового закону створюють базу для подальшої діджиталізаціі всієї галузі моторного страхування, дають можливість страховикам пропонувати клієнтам сучасні та затребувані технологічні рішення".

У новій редакції закону закладено низку положень, які наблизять стандарти страхового захисту українців до європейського рівня. Законом передбачено поступове підвищення страхових лімітів (максимальних сум виплат постраждалим) до розмірів, передбачених Євродирективою. Зокрема, коли закон буде прийнятий, вже з 1 січня 2020 року максимальна сума страхової виплати складе 1 млн грн на кожного потерпілого, і в подальшому суми страхового відшкодування будуть збільшуватися до 8 млн грн до 2025 року.

Норми нового закону скасовують хворобливе для багатьох постраждалих в ДТП правило виплати компенсації матеріального збитку "з урахуванням зносу автомобіля": згідно з новою редакцією закону, розмір страхової виплати буде повністю покривати вартість ремонту автомобіля. Скоротяться також терміни виплати страхового відшкодування, і вводиться додаткова відповідальність страховика за несвоєчасну виплату.

Крім того, новий законопроект передбачає можливість робити виплати з фондів МТСБУ за зобов'язаннями компаній, які пішли з ринку, не чекаючи завершення офіційної процедури їх банкрутства. Це істотно прискорить отримання страхового відшкодування потерпілими в ДТП, і підвищить довіру автовласників до страхування.