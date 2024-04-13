Законопроєкт про демобілізацію можуть внести у Раду найближчими місяцями, – Міноборони

Законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців уже розробляється. Його можуть внести у парламент найближчими місяцями.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі

Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту,

– сказав Лазуткін.

Він зазначив, що вже є певні напрацювання щодо законопроєкту про демобілізацію.

"Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями", – пояснив Лазуткін.

За його словами, раніше була інформація, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий через 8 місяців, але терміни можуть змінитися.

"Можна говорити про те, що це відбудеться, напевно, швидше. Але треба усвідомлювати, що одна справа – розробити законопроєкт, а потім провести його через парламент", – наголосив речник МО України.

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