В обхід Джонсона: у Палаті представників почали збір підписів на голосування допомоги Україні

У Палаті представників США знайшли новий спосіб, як змогти пронести законопроєкт про фінансову допомогу Україні на голосування. Наразі у нижній палаті Конгресу збирають підписи, щоб розпочати цей процес.

Мовиться про законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів США. Документ хочуть винести на голосування в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона.

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Палата представників збирає підписи на голосування документа

Прессекретар конгресмена-демократа Джима Макговерна повідомив, що американець подав петицію, спрямовану на голосування законопроєкт про допомогу Україні, про звільнення від рішення Майка Джонсона та врешті-решт проголосувати за законопроєкт.

Конгресмен також розпочав процес збору підписів під петицією. Для того, щоб петиція була успішною, вона повинна отримати підписи щонайменше 218 членів Палати представників, що становить більшість від загальної кількості 435 членів нижньої палати Конгресу.

Зверніть увагу! Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на розгляд Палаті Представників. Він хоче, щоб за гроші для України голосували у прив'язці до коштів для охорони кордонів США від мігрантів.

Законопроєкт передбачає 95 мільярдів доларів США на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Для нашої країни хочуть виділити понад 60 мільярдів доларів США.

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