Біолабораторії та церкви: трампістка подала дивні правки до проєкту підтримки України

Затята прихильниця Дональда Трампа та членкиня Республіканської партії США Марджорі Тейлор Грін подала серію правок у законопроєкт щодо України.

Трампістка запропонувала свої правки, які вражають абсурдністю, перед тим, як Палата представників розгляне законопроєкт про фінансування України. Відбудеться це вже наприкінці цього тижня.

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Повний перелік правок можна побачити на сайті Комітету з питань регламенту Палати представників США, передає 24 Канал.

Одна поправка краща за іншу

Марджорі Тейлор Грін зокрема вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, був зобов’язаний вступити в Збройні Сили України.

Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній,

– написала Грін на своїй сторінці в Х.

В іншій правці політикині йдеться про те, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" й надати усі дані про такі "дослідження" уряду США, в іншому разі не отримає фінансування.

Решта правок не надто кращі за попередні. В них Грін вимагає звіт, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду, та що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори".

Допомога Україні від США: коротко