Біолабораторії та церкви: трампістка подала дивні правки до проєкту підтримки України
Затята прихильниця Дональда Трампа та членкиня Республіканської партії США Марджорі Тейлор Грін подала серію правок у законопроєкт щодо України.
Трампістка запропонувала свої правки, які вражають абсурдністю, перед тим, як Палата представників розгляне законопроєкт про фінансування України. Відбудеться це вже наприкінці цього тижня.
Читайте також Обіцянки Трампа завершити війну за 24 години: як на них відреагував Буданов
Повний перелік правок можна побачити на сайті Комітету з питань регламенту Палати представників США, передає 24 Канал.
Одна поправка краща за іншу
Марджорі Тейлор Грін зокрема вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, був зобов’язаний вступити в Збройні Сили України.
Я маю на увазі, якщо ви хочете фінансувати війну, чому б вам не воювати в ній,
– написала Грін на своїй сторінці в Х.
В іншій правці політикині йдеться про те, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" й надати усі дані про такі "дослідження" уряду США, в іншому разі не отримає фінансування.
Решта правок не надто кращі за попередні. В них Грін вимагає звіт, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду, та що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори".
Допомога Україні від США: коротко
- У лютому 2024 року Сенат проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на понад 95 мільярдів доларів. Проте спікер Майк Джонсон не ставив його на голосування у Палаті представників США. Варто зазначити що тільки після цього документ може підписати Джо Байден і допомогу почнуть надавати.
- Нещодавно Майк Джонсон заявив, що розділить допомогу Києву, Ізраїлю та Тайваню на три окремі законопроєкти. Згодом Палата представників США оприлюднила текст додаткових законопроєктів. Там мовиться про понад 60 мільярдів доларів для України та, ймовірно, ракети ATACMS.
- Президент США Джо Байден заявив, що підпише законопроєкт Майка Джонсона про допомогу Україні, якщо за нього проголосує Конгрес.