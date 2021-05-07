Мільйонні штрафи і до 12 років тюрми: яке покарання за контрабанду пропонує Зеленський

Володимир Зеленський 23 квітня вніс у парламент як невідкладний законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Якщо зміни приймуть, то порушники сплачуватимуть штрафи до 2 мільйонів гривень або сидітимуть за ґратами до 12 років.

Законопроєкт №5420 передбачає криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їх недостовірного декларування. Верховна Рада має розглянути законопроєкт, текст якого з'явився на сайті.

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Яка відповідальність чекає порушників за новим законопроєктом

За контрабанду товарів:

у значному розмірі – штраф у розмірі 170 – 245 тисяч гривень;

у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, службовою або раніше судимою за контрабанду особою – штраф від 850 тисяч гривень до 1,275 мільйона гривень або позбавлення волі на 5 – 10 років з позбавленням права обіймати посади до 3 років та з конфіскацією майна;

організованою групою – позбавлення волі на 7 – 11 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна.

Важливо! Контрабанда вважається значного розміру, якщо загальна вартість її предметів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більш ніж у 100 разів. Великого розміру – якщо загальна вартість предметів перевищує неоподатковуваний мінімум більш ніж у 600 разів.

За контрабанду підакцизних товарів:

у значному розмірі – штраф 340 – 680 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років;

вчинену за попередньою змовою групою осіб, службовою або раніше судимою особою – штраф 1,2 – 2,4 мільйона гривень або позбавлення волі на 6 – 11 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна;

вчинену організованою групою – позбавленням волі на 10 – 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.

За цією статтею контрабанда вважається значною, якщо загальна вартість перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більш ніж у 50 разів, а великою – якщо загальна вартість перевищує мінімум більш ніж у 400 разів.

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За недостовірне декларування товарів:

штраф від 170 тисяч гривень до 2,4 мільйона гривень;

вчинені особою, раніше судимою або за попередньою змовою групою осіб – штраф від 765 тисяч до 1,02 мільйона гривень або позбавленням волі на строк 3 – 5 років.

якщо при цьому дії призвели або могли призвести до зменшення або звільнення від сплати митних платежів у великих розмірах – штраф 1,6 – 2,04 мільйона гривень або позбавленням волі на 5 – 8 років.

Коротка передісторія